Появились подробности о владельце разбившегося под Хабаровском частного самолета

18.04.2020 | 11:21

Легкомоторный частный самолет, разбившийся в Хабаровском крае, принадлежал местному бизнесмену Илье Карабуту. Появившиеся подробности приводит РЕН ТВ.

По информации телеканала, Карабут является владельцем фирмы, которая занимается оптовой торговлей медицинской техникой, оборудованием и инструментами. При этом, согласно информации из открытых источников, в 2018 году бизнесмен представлял региональную сборную на открытом чемпионате Московской области по высшему пилотажу и занял первое место в общекомандном зачете в третьей лиге.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района сообщили о том, что число жертв крушения частного легкомоторного самолета в Хабаровском крае возросло до четырех. До этого сообщалось о гибели трех человек.

Самолет марки Л-4 упал в 30 километрах от Хабаровска, в районе села Лесное, выполняя учебно-тренировочный полет. В МЧС подтвердили крушение. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилота. Среди предварительных версий падения самолета источники в правоохранительных органах также назвали отказ техники.