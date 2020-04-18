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Исполняющий обязанности замглавы российского региона задержан за крупную взятку

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии, министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова при получении взятки в размере двух миллионов рублей рублей. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, Новикова поймали с поличным в Абакане, когда он взял деньги от представителя одной из строительных компаний региона. Компания должна была принять участие в строительстве диспансера в поселке Туим.

В отношении замглавы возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Сообщается, что Новиков ранее уже был задержан по делу о хищении из ГУП «Хакресводоканал» за превышение должностных полномочий и халатность. Подозреваемые заключали фиктивные договоры с фирмами на поставку угля по завышенной стоимости. Дело закрыли за истечением срока давности.

В апреле 2019 года вокруг главы Хакасии Валентина Коновалова разгорелся скандал. Он поднял прибавку к зарплате себе и министрам региона в четыре раза. В мае 2019 года его раскритиковали за расточительство. Также Коновалов снизил уровень прожиточного минимума в регионе, при этом жители оставались без света и отопления из-за долгов коммунальных предприятий.

В декабре 2018 года глава региона выписал новогодние премии своим подчиненным на высших должностях «за счет экономии по фонду оплаты труда» в размере 200–400 тысяч рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Думаю брехня это все...... ) или показуха......ну поразмышляйте сами - какой вменяемый чин станет брать деньги напрямую......

Гость||

Обычный спектакль.С торжествующей справедливостью.

В концовке.Для умственно отсталых зрителей.

Гость||

Во! им и вирус не вирус, продолжают в свойственной им манере, по принципу, один раз живём..была не была ..авось пронесет..

Гость||

Очередной отвлекающий фейк.Все прекрасно знают кто в стране главные воры.Все прекрасно знают главных воров в своих регионах.Прикол в том,что и те,кто их должен задерживать и сажать на нары, тоже их знают в лицо и прекрасно знают ,кто и сколько украл.

Гость||

Наверное, все друг друга знают , но делают вид, что видят впервые ..встать, суд идёт! Виктор Степанович, вы уж извините, как другу , 3года условно дадим, без обид. Завтра ждём на пикничок, не опаздывайте.

Гость||

Это очень актуально для Пензы! Из-за таких мы и живём плохо!

Гость||

Гость писал(a):

какой вменяемый чин станет брать деньги напрямую......
Любой. Это сборище о..х от вседозволенности негодяев. Других там нет.

Гость||

Гость писал(a):

Любой. Это сборище о..х от вседозволенности негодяев. Других там нет.
Да это понятно, тоже мне, секрет. Что нам то делать?

Имя: Гость
Комментарий:

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