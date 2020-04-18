Число зараженных коронавирусом россиян превысило 36 тысяч

18.04.2020 | 12:19

Общее число зараженных коронавирусом россиян составило 36 793 в 85 регионах. Об этом сообщает в субботу, 18 апреля, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в своем Telegram-канале.

Всего за последние сутки выявлено 4785 новых случаев инфицирования в 79 регионах. Зафиксировано 40 летальных исходов, 467 человек вылечились.

За весь период зарегистрировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

По данным на 17 апреля, в стране подтверждено 32 тысячи случаев заражения, из них свыше четырех тысяч — за последние сутки.

Ранее 18 апреля сообщалось, что в России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу. В настоящее время уже начались клинические испытания. После их успешного завершения разработчики намерены подать заявку на государственную регистрацию теста.