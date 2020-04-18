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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию с места событий.

Огонь раздал служителям Греческой церкви патриарх Иерусалимский Феофил III.

Благодатный огонь — это святой символ нерукотворного света Воскресения Христова, почитаемый верующими людьми во всем мире. О его появлении говорят, как о божественном чуде в канун православной Пасхи, и тысячи паломников встречают этот огонь молитвами.

Через некоторое время, как отмечает издание, огненный символ отправят к Яффским воротам Старого города Иерусалима. Затем священнослужители раздадут его представителям разных стран, в которых почитают христианство.

На данное мероприятие прибыл и российский посол, который позже отдаст огонь делегации Фонда Андрея Первозванного. Благодатный огонь доставят в Москву.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Когда прямой вопрос задаешь Иерусалимскому Патриарху или иерархам Иерусалимской церкви, которые об этом знают, они свидетелями являются непосредственно, они отвечают: нет, мы зажигаем огонь от лампады. Он заходит туда, там уже лампада горит. Она не гасится на Гробе Господнем никогда. Поэтому не надо распространять слухи, что у него забирают зажигалку и так далее. Ему не нужна зажигалка. Там уже лампада стоит. Священник берет потом свечи и раздает.

Гость||

Гость писал(a):

Она не гасится на Гробе Господнем никогда.
Охотно верю. Но очень интересна система питания лампады. Газ?

Имя: Гость
Комментарий:

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