Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

18.04.2020 | 14:19

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию с места событий.

Огонь раздал служителям Греческой церкви патриарх Иерусалимский Феофил III.

Благодатный огонь — это святой символ нерукотворного света Воскресения Христова, почитаемый верующими людьми во всем мире. О его появлении говорят, как о божественном чуде в канун православной Пасхи, и тысячи паломников встречают этот огонь молитвами.

Через некоторое время, как отмечает издание, огненный символ отправят к Яффским воротам Старого города Иерусалима. Затем священнослужители раздадут его представителям разных стран, в которых почитают христианство.

На данное мероприятие прибыл и российский посол, который позже отдаст огонь делегации Фонда Андрея Первозванного. Благодатный огонь доставят в Москву.