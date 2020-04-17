Власти захотели следить за доходами российских семей

17.04.2020 | 10:40

Российские власти захотели следить за доходами семей: данные можно вносить в специальный реестр. С таким предложением выступили в Федеральной налоговой службе (ФНС), передает «Интерфакс».

Если все данные будут сведены в один реестр, можно будет определять доходы каждого домохозяйства. «Жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства», - указал замруководителя ФНС Виталий Колесников. По его словам, с такой системой в будущем можно будет «поставить любые контроли, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны».

По проекту закона, в реестр будут включены фамилия, имя и отчество гражданина, дата и место рождения, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные сведения (в том числе семейное положение и родственные связи) о физическом лице.

Согласно недавним подсчетам исследовательского холдинга «Ромир», без работы на время эпидемии коронавируса остались 12 процентов москвичей. Около трети перестали работать временно, а еще столько же серьезно потеряли в доходах.