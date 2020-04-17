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Власти захотели следить за доходами российских семей

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Российские власти захотели следить за доходами семей: данные можно вносить в специальный реестр. С таким предложением выступили в Федеральной налоговой службе (ФНС), передает «Интерфакс».

Если все данные будут сведены в один реестр, можно будет определять доходы каждого домохозяйства. «Жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства», - указал замруководителя ФНС Виталий Колесников. По его словам, с такой системой в будущем можно будет «поставить любые контроли, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны».

По проекту закона, в реестр будут включены фамилия, имя и отчество гражданина, дата и место рождения, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные сведения (в том числе семейное положение и родственные связи) о физическом лице.

Согласно недавним подсчетам исследовательского холдинга «Ромир», без работы на время эпидемии коронавируса остались 12 процентов москвичей. Около трети перестали работать временно, а еще столько же серьезно потеряли в доходах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Пусть лучше за своими доходами следят! И за расходами, которые в разы превышают доходы!

Гость||

Коронавирус в стране, а ФНС ищет кого бы ещё обложить новыми налогами. Скоро ИНН на руку колоть будут.

Гость||

"оказывать, соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны"

Этим всё и сказано...

Гость||

Если приложить пустой кошелёк к уху, то можно услышать как там заботливо шуршит правительвтво РФ

Гость||

Не все пока нищие в стране , есть еще бедные , недоработка правительства, мишустеры знают где копать.

Гость||

ГОСУДАРСТВО ПРЕДПОЧЛО УСТРОИТЬ НАГЛУЮ И ОГОЛТЕЛУЮ ДИСКРИМИНАЦИЮ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН БЕЗ КАКИХ ЛИБО НА ТО ОСНОВАНИЙ

ТЕМ САМЫМ ЯВИВ СВОЁ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К КОНСТИТУЦИОННЫМ ПРАВОВЫМ НОРМАМ И ОБНАЖИВ СВОЁ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО

Гость||

объективного счетного понятия семьи, домохозяйства», - указал замруководителя ФНС Виталий Колесников.

По понятиям решил поговорить.

Приезжай в Пензу Виталюшечка, поговорим один на один. Может желание доить пропадёт.

Гость||

Интересно, какие дальнейшие шаги.Ведь сразу станут видны расходы, не сопоставимые с доходами.Причем у практически всех

Гость||

Ага.Тут ему не там.Тут ему быстро хуй к ноздрям подведут.

Гость||

Ну чооо, в очередной раз поставили народ на четвереньки. Сидим дальше и Истерим. Май всем в подарок!

Гость||

Так...... ) ну что у нас опять......нового.......

Гость||

Свои доходы они секретят! А доходы баранов им надо контролировать.

Гость||

Данные о кредитах тоже не забудьте внести!

Гость||

Под корону любую хрень можно протащить , как всегда всех переигрывают.это даже круче чем борьба с терроризмом.

Гость||

Как ловко я успел повыводить бабло однако...... ) и позакрывать счета.......недаром говорят что лучше вовремя уйти - чем невовремя остаться......

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Имя: Гость
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