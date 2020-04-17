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В России зафиксировали более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

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В России за минувшие сутки зафиксировали более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Как отмечается, всего было выявлено 4 070 новых инфицированных в 81 регионе. Больше всего зараженных обнаружили в Москве (1 959), Московской области (472) и Санкт-Петербурге (424). При этом 286 человек выздоровели, 41 - умер. Таким образом, общее число случаев заражения в стране с начала эпидемии достигло 32 008 человек, 273 человека скончались, 2 590 - излечились.

16 апреля сообщалось о 3 448 новых случаях инфицирования в 78 регионах страны, а также о 318 выздоровевших и 34 умерших. Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 27 938.

Кроме того, стало известно, что зараженный коронавирусом был обнаружен и в Республике Алтай - последнем регионе России, где до этого не отмечалось случаев инфицирования. Таким образом, коронавирус охватил уже всю страну.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

27 тысяч на 145 млн - капля в море, сотые доли процента. Эпидемиологический порог в РФ 5% - 7-8 млн чел. Нет никакой эпидемии даже по официальным цифрам. А смертность мизерная - 273 чел за 2 мес, смешно в ДТП в 10 раз больше гибнет. Ущерб от запретительных мер оценили в 17,5 трлн руб, 90% ВВП как от ядерной войны. Вопрос к властям - зачем вы эту панику подняли?

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