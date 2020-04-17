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Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал ЦБ.

По ее мнению, такая мера применяется в крайнем случае, а в России еще сохранились другие инструменты поддержки. Также глава ЦБ попросила не путать раздачу денег с адресной социальной помощью, которая необходима.

В ходе пресс-конференции Набиуллина назвала базовым сценарием дальнейших действий снижение ключевой ставки и маловероятным — ее повышение. Таким образом, ЦБ решил не задействовать использовавшийся ранее способ поддержки курса рубля.

Идею раздавать деньги всем желающим в России на днях высказала группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин.

Они считают, что единовременная выплата в апреле-мае должна составить 10 тысяч рублей, а затем в том же размере летом и осенью. В противном случае недостаточная помощь приведет к социальному взрыву.

Единовременные пособия в качестве смягчения кризиса и поддержания спроса уже применяют в ряде западных стран. В частности, в американском штате Калифорния решили распространить программу даже на нелегальных мигрантов. Им предполагается выдать по 500 долларов.

О необходимости раздачи денег населению экономисты начали предупреждать еще до кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Например, «вертолетные деньги» поддерживает лауреат Нобелевской премии по экономике за 2019 год Абхиджит Банерджи. А директор по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзон полагает, что в ближайшее десятилетие эта концепция станет определяющей для мировой экономики.

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Источник — lenta.ru
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