Российских банкиров попросили временно не выселять ипотечников

17.04.2020 | 13:51

Центробанк утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан, в том числе ипотечных заемщиков, в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 17 апреля, на сайте регулятора.

В рамках поддержки граждан ЦБ рекомендует банкам, микрофинансовым и прочим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников и лиц, которые проживают вместе с ними. Регулятор также просит кредиторов временно - в период действия в тех или иных регионах режима самоизоляции - не проводить очные встречи с заемщиками-должниками.

Кроме того, ЦБ в целях повышения доступности ипотеки планирует либерализовать оценку рисков по стандартным ипотечным кредитам. Это будет способствовать снижению процентных ставок, отмечается в сообщении.

Днем ранее президент Владимир Путин сообщил о запуске в России специальной льготной ипотечной программы. Ставка по кредитам в рамках программы составит 6,5 процента годовых. Подать заявку на получение льготной ипотеки можно до 1 ноября 2020 года.