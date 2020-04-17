В стране и мире

Российских банкиров попросили временно не выселять ипотечников

Печать

Центробанк утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан, в том числе ипотечных заемщиков, в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 17 апреля, на сайте регулятора.

В рамках поддержки граждан ЦБ рекомендует банкам, микрофинансовым и прочим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников и лиц, которые проживают вместе с ними. Регулятор также просит кредиторов временно - в период действия в тех или иных регионах режима самоизоляции - не проводить очные встречи с заемщиками-должниками.

Кроме того, ЦБ в целях повышения доступности ипотеки планирует либерализовать оценку рисков по стандартным ипотечным кредитам. Это будет способствовать снижению процентных ставок, отмечается в сообщении.

Днем ранее президент Владимир Путин сообщил о запуске в России специальной льготной ипотечной программы. Ставка по кредитам в рамках программы составит 6,5 процента годовых. Подать заявку на получение льготной ипотеки можно до 1 ноября 2020 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

просит

Гость||

в каком кодексе есть понятие просить

Гость||

В рамках поддержки граждан ЦБ рекомендует банкам, микрофинансовым и прочим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников и лиц

О как, выселять рекомендуют осенью, а там и морозы не за горами. И это называли "поддержка граждан". Мы живём в самой замечательной стране и все страны нам завидуют. Только у нас........

Гость||

Заголовок статьи напечатать где нибудь в 1983 году.Граждане СССР не сразу бы поняли о чем речь.

Гость||

а попросили это кто

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте