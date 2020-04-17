Коронавирус поднял цены на кофе

17.04.2020 | 09:51

Режим самоизоляции, введенный почти по всему миру из-за пандемии коронавируса, поднял мировые цены на кофе. Об этом пишет CNBC.

Из-за закрытия ресторанов, кафе и кофешопов на карантин, а также массового перехода людей на удаленную работу те начали активно скупать кофе в супермаркетах, чтобы готовить и пить его в домашних условиях. В результате майские фьючерсы на сорт арабика на торгах в Нью-Йорке выросли на 15 процентов за март и достигли 1,2 доллара на фунт.

«Люди заполняют кухонные шкафчики продуктами, но продолжают ходить в супермаркеты, чтобы поддерживать их полными», - заявили в брокерской компании Marex Spectron.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса негативно отразилась на мировой индустрии шоколада. Из-за карантина спрос на продукт сильно упал в Северной Америке, Азии и Европе, которая считается главным потребителем продукта в мире. Это вынуждает производителей снижать объемы переработки.