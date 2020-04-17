Коронавирус охватил всю Россию

Случай заражения человека коронавирусом зафиксирован в Республике Алтай, таким образом инфекция охватила всю Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины - жительницы региона», - говорится в сообщении.
Уточняется, что зараженная женщина была выявлена в Онгудайском районе, первый анализ дал положительный результат. Ранее к ней приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Сейчас ищут всех, с кем она могла контактировать.
Также сообщается, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин в ближайшее время выступит с обращением к жителям в соцсетях. «Просьба сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации», - добавил представитель республиканского правительства.
Региональное управление Роспотребнадзора по Республике Алтай накануне заявляло, что завоз коронавируса в регион неизбежен при открытых границах.
За последние сутки в России зафиксировано почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 27 938. Новые случаи заражения зафиксированы в 78 регионах страны, большинство из них — в Москве (1370), Московской области (467) и Санкт-Петербурге (154). С начала эпидемии в России скончались 232 человека, выздоровели 2304 человека.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Врачи вы наверное всем ставите диагноз короновирус. Если Вы этого не сделаете, то боитесь, сто Вам не заплатят деньги которые обещал ВВП. Вам должно за это быть стыдно. Вы давали клятву гипократа. Позор Вам!!!! А журналистам нужно прекратить говорить про короновирус, люди уже от этого устали.