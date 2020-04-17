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Госдума упростила получение российского гражданства

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Госдума приняла закон, упрощающий получение российского гражданства. Теперь не нужно отказываться от иностранного, сообщается на сайте нижней палаты парламента в пятницу, 17 апреля.

Граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины смогут претендовать на российский паспорт без соблюдения установленного пятилетнего срока проживания на территории РФ. Также жителям указанных стран не нужно доказывать свое материальное положение.

Также сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в РФ для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.

В марте был принят закон, упрощающий получение российского гражданства для украинцев и белорусов. Речь идет об упразднении нормы о собеседовании, в ходе которого оценивается уровень владения русским языком. Срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство сокращен до трех месяцев, ранее на это отводилось до полугода.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

дураков не осталось

Гость||

добро пожаловать в нищую страну

Гость||

неужели поедут

Гость||

В 90е гражданство РФ можно было получить в посольстве РФ. Чем хуже жизнь в РФ, тем проще будет получить гражданство РФ. К тому же, путину нужен новый электорат.

Гость||

Годно , надо раздать паспорта жителям Днр и Лнр , чем быстрее тем лучше. Самое время ,лишние рты не помешают.

Гость||

Гость писал(a):

дураков не осталось
Российское погрануправление ФСБ не разрешило покинуть Крым и выехать на материковую часть Украины севастопольскому пловцу-марафонцу, бывшему диссиденту Олегу Софянику.

«Сегодня ФСБ на «Чонгаре» отказались пропустить меня на материковую Украину. Несмотря на паспорт гражданина Украины, наличие навязанного гражданства России не позволяет им выпускать людей из «путинской зоны». Так они объяснили. Не допустили даже к прохождению границы. Не разговаривают вообще. Если у тебя «путинский аусвайс» – этот документ раба – все, ты не выездной, ты навсегда в застенках гигантской тюрьмы России. Буду добиваться аннулирования российского паспорта насильно мне навязанного оккупационной властью», – сказал Софяник.

14 ноября 2019 года российские силовики задерживали Олега Софяника на административной границе между Крымом и Херсонщиной. До этого он совершил заплыв от мыса Лукулл (на западе Крыма) до бухты Омега в Севастополе. Расстояние в 30 км он преодолел за 10 часов – без отдыха и сопровождения. Этот заплыв Софяник посвятил 75-летию депортации крымских татар.

Олег Софяник – известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Гинесса По состоянию на май 2012 года Софяник осуществил более 50 марафонских заплывов, наиболее длинный из них – через Южно-Китайское море длиной 350 км.

Софяник также переплыл Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор (вдоль и поперек), пролив Дарданеллы. Осуществлял марафонские заплывы на расстояние до 100 километров вдоль берегов Крыма. Известен также заплывами в холодной воде в зимнее время.

Севастополец является диссидентом. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению.

Гость||

миграционный кризис последних 20 лет носит определенные черты эвакуации, люди бегут из России , как из зоны стихийного бедствия!

Имя: Гость
Комментарий:

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