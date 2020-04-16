В России зафиксировали почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом

16.04.2020 | 11:39

В России за последние сутки выявили почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи заражения зафиксированы в 78 регионах страны, большинство из них - в Москве (1370), Московской области (467) и Санкт-Петербурге (154). Таким образом, общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 27 938. Скончались 232 человека, выздоровели 2304 человека.

По данным на утро 16 апреля, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 2,064 миллиона. Зарегистрировано свыше 137 тысяч летальных исходов, выздоровели более 512 тысяч человек.

Ранее 16 апреля сообщалось, что общий ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики России может составить 17,9 триллиона рублей. Больше всех от кризиса пострадает сфера услуг, меньше всего он затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйство. При этом потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 миллиона человек.