В стране и мире

Россиянам пообещали масштабный парад Победы до конца года

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Масштабный парад Победы в Москве состоится в этом году, но дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует РИА Новости в четверг, 16 апреля.

По ее словам, дату в ближайшие дни определит руководство страны.

15 апреля российские ветеранские организации попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за ситуации с новым вирусом. В обращении говорится, что праздник не должен стать угрозой жизни людей.

Позже принадлежащее Григорию Березкину издание РБК сообщило, что в Кремле решили не проводить парад 9 мая.

В начале апреля стало известно, что из-за коронавируса могут измениться планы по проведению 9 Мая парада Победы на Красной площади в Москве. Сообщалось, что парад могут перенести на начало осени.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Катафалки на параде будут?

Гость||

А вот кажется уже и поправки поперли...... ) и в качестве "челобитных" уже выступают "ветеранские организации" вместо самих "ветеранов" - как это было заявлено

ранее......

Гость||

Ну так.Поняли что хрень сморозили.И тут же опять стрелки перевели.С конкретных людей.На некие общественные организации.Подконтрольные сами знаете кому.

Гость||

Ну да...... ) классика жанора......

- где деньги взял ?

- с карты снял

- а карта чья ?

- моя

- а кто на карту деньги ложил ?

- я

- а где деньги взял ?

- ну я же говорю с карты снял......

Гость||

Об этом еще сам граф Калиостро говорил.Быдлу не столько нравится быть обманутыми.Сколько наслаждаться самим процессом.

Гость||

У братьев Самойловых тоже неплохо получилось..... ) как там - дай Бог памяти.......

только мне плевать

ведь это их президент

это их проблемы - а мне все равно..... ) и так далее.....

Гость||

А еще мне вот интересно...... ) какого перепугу пацреотствующую на всю голову матвиенку вдруг стали называть явно непацреотным словом "спикер" - тогда как у этого слова имеется превосходный великий и могучий аналог.......догадываетесь какой ? ))

Гость||

ветеранов, кто за эту Победу кровью, жизнью заплатил...ранениями - нет уже... а те, что есть не под силу смотреть это шоу и вышагивать. на этих парадах одни ряженные. ну и солдатики

Гость||

Матюгальник?

Гость||

Парад в честь победы над коронавирусом? Только Путин может победить коронавирус.И он его победит.

Гость||

Вполне возможно...... ) главное за ценой не постоять.....

Гость||

Что то не очень то и похож он на победителя.Особенно в последнее время.

Гость||

Что то не очень то и похож он на победителя.Особенно в последнее время.

Гость||

Пятачок...... ) я похож на тучку......?

нет Уинни - ты похож на медведя летящего на воздушном шаре......

Гость||

В дом престарелых.

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Имя: Гость
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