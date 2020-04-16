16.04.2020 | 18:19

Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса. Соответствующее заявление глава государства сделал во время совещания Совета безопасности России, пишут РИА Новости.

Все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда исчезнет риск для жизни граждан, добавил Путин. В связи с принятым решением глава государства поручил главе Минобороны Сергею Шойгу, а также руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади и парадам в регионах.

«Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш Бессмертного полка», — сказал президент.

15 апреля российские ветеранские организации написали обращение к Владимиру Путину, где попросили из-за коронавируса перенести парад Победы. В письме отмечалось, что парад должен стать не угрозой, а «поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников». В Кремле пообещали рассмотреть это обращение. Позднее принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что решение о переносе парада принято.

За последние сутки в России зафиксировано почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 27 938. Новые случаи заражения зафиксированы в 78 регионах страны, большинство из них — в Москве (1370), Московской области (467) и Санкт-Петербурге (154). С начала эпидемии в России скончались 232 человека, выздоровели 2304 человека.