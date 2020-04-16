В стране и мире

Назван новый возможный переносчик коронавируса

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С наступлением лета в городах появится тополиный пух, который может стать новым потенциальным переносчиком коронавируса и способствовать его распространению. Об этом НСН сообщила иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

Она назвала цветение тополя мощным фактором, повышающим заражаемость. По ее мнению, если к середине июня эпидемия не прекратится, то сложится «особенно тяжелая ситуация». С другой стороны, среди населения начнется обострение аллергических заболеваний органов дыхания, и аллергики попадут в группу риска. Логина отметила, что речь идет о более чем 20 процентах населения планеты.

Врач уточнила, что уже в ближайшее время начнется сезон цветения и у склонных к аллергии людей активизируются защитные реакции слизистых оболочек. Это сделает их более подверженными заражению, и им необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности.

Ранее ведущий пульмонолог России Александр Чучалин предположил, что в стране эпидемия пойдет на спад к середине июня. По словам главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, снижение числа зараженных возможно в июне-июле.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Очередной бред и отвлечение внимания.

Гость||

Давно известно, что тополь не является аллергеном. Частицы всякой техногенной дряни он также спокойно переносит, но никто не заморачивался никогда. Да и как корона появится в тополином пухе, трудно представить, что кто-то чихать на него будет или сморкаться в пух.

Гость||

Не является, но все чихают когда эта дрянь цветет. Насаждали говна в свое время, будто других нормальных деревьев не знали.

Имя: Гость
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