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Москвичи заплатят десятки миллионов за нарушение режима изоляции

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В Москве с 11 апреля составили 12 тысяч протоколов на 50 миллионов рублей за нарушение режима самоизоляции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков, передает агентство «Москва».

Данчиков уточнил, что с предыдущих выходных полицейские стали не только патрулировать улицы, но и привлекать нарушителей к административной ответственности.

Ранее Данчиков пожаловался, что ситуация с соблюдением режима самоизоляции в Москве не улучшается, так как жители города продолжают выходить на улицу, на прогулки, на детские площадки и в парки, а также на приготовление шашлыков. Режим самоизоляции действует в Москве до конца апреля.

С 15 апреля в Москве ввели пропускной режим - специальный цифровой код необходимо получать для проезда на любом виде транспорта - и на личном, и на общественном. С утра из-за новых мер на некоторые станции московского метро образовались очереди. В вестибюлях полицейские просили граждан предъявить паспорт в развернутом виде и пропуск, и проверяли действительность пропуска, вбивая цифровой код в планшет. Кроме того, на въездах в город образовались пробки.

Накануне начала работы пропускного режима власти Москвы сообщили, что всего в городе оформили 3,2 миллиона пропусков. Там добавили, что аннулируют 900 тысяч пропусков, оформленных с недостоверными данными. Жители Москвы могут получить пропуска тремя способами - с помощью СМС, на портале mos.ru и по телефону единой справочной службы правительства столицы.

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Источник — lenta.ru
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