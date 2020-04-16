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Минобороны впервые высказалось о числе зараженных коронавирусом в армии

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Министерство обороны назвало число зараженных коронавирусом в армии - в ведомстве сообщили о положительных тестах на инфекцию у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного командного училища (ТВВИКУ). На то, что в военном ведомстве впервые высказались об инфицированных, обратило внимание РБК в своем Telegram-канале.

Зараженные изолированы и переведены на карантинный режим, передает РИА Новости сообщение Миниобороны.

Как сообщалось ранее, причиной инфицирования стал контакт одного из военнослужащих за пределами училища. Состояние всех зараженных нормальное, симптомов заболевания органов дыхания нет.

О том, что в училище обнаружен серьезный очаг заражения коронавирусом, также сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. За последние сутки в Тюменской области новый коронавирус подтвердился у 27 человек. Всего в регионе зафиксировано 112 случаев заражения.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что в российской армии, по данным на 30 марта, официально подтверждено не менее трех случаев заражения вирусом нового типа. В Минобороны при этом заявили, что эпидемиологическая обстановка в российских вооруженных силах остается стабильной и полностью контролируемой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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