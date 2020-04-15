В стране и мире

В России остался последний регион без коронавируса

Печать

В России случаи коронавируса выявлены в 84 из 85 регионов. Последним субъектом, где официально не зафиксировано ни одного случая, стала Республика Алтай, следует из данных Telegram-канала столичного оперштаба.

Ранее зараженных коронавирусом также не было на Чукотке и в Ненецком автономном округе, но теперь там по одному подтвержденному случаю.

В Республике Алтай проживают чуть более 220 тысяч человек. Регион граничит с Китаем, Монголией и Казахстаном, а также Алтайским краем, Кемеровской областью, Республикой Хакасия и Республикой Тыва.

По последним данным, в России зарегистрировано 24,5 тысячи случаев коронавируса. За все время зафиксировано 198 летальных исходов, 1986 человек выздоровели. За сутки подтверждены 3388 новых случаев, больше всего — в Москве, Московской области, Мурманской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу нужен спецпропуск. Из-за этого на въезде в столицу образовались пробки, а на входе в метро люди вынуждены подолгу стоять в очередях.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте