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Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат

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Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал президент. Деньги выделят компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей дополнительно к уже оказанной поддержке. Объем предоставленных средств на компанию будет рассчитываться с учетом численности ее сотрудников по состоянию на 1 апреля 2020 года, исходя из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) на одного работника.

Направить заявку на такую помощь можно будет в течение месяца с 1 мая, в том числе дистанционно. Единственное обязательное условие и требование к компании — максимальное сохранение численности штата (не менее 90 от уровня апреля). Финансовая поддержка за апрель поступит на счет организации, начиная с 18 мая. Средства за май поступят в июне.

Беспроцентные кредиты на выдачу зарплат показали себя неэффективно, добавил Путин. «Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщику», — сказал президент. В связи с этим не менее 75 процентов объема таких зарплатных кредитов должны быть обеспечены гарантиями Внешэкономбанка, сообщил глава государства. Кроме того, подобные займы смогут получать средние и крупные предприятия в пострадавших секторах экономики.

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Источник — lenta.ru
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