Российский депутат выдал себя за нуждающегося и получил землю в центре города

15.04.2020 | 16:29

Председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Алексей Таганов получил земельный участок в центре города. Он выдал себя за многодетного отца, нуждающегося в улучшении жилищных условий, хотя таковым не является. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на источник, близкий к администрации.

Таганов — многодетный отец, у него трое детей. Однако у депутата уже есть две квартиры, он не является нуждающимся в улучшении жилищных условий (требование федерального законодательства). Однако есть и другой механизм, предусмотренный уже региональным законом. Многодетные семьи могут получить участок для строительства жилья в черте города, но только через процедуру аренды. Этим способом и воспользовался депутат.

Однако другие многодетные семьи, которые поступают аналогичным образом, получают отказы («свободных участков нет») или землю на окраине города. Таганов же получил в аренду без торгов участок в центре Ярославля на Тверицкой набережной. Здесь в последнее время часто строят элитное жилье. Площадь недвижимости составляет 697 квадратных метров, а только кадастровая стоимость равняется 796 тысячам рублей. Притом поддержка многодетных семей входит в прямые обязанности депутата.

В настоящее время на основании письма из прокуратуры в регионе началась проверка. В ведомство обратилась 80-летняя женщина, которая считает, что у нее отобрали дом с участком, являвшимся родовым гнездом. Эту землю и отдали Таганову и еще одной женщине, которая уже получила отказ суда по вопросу оформления участка.