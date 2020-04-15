15.04.2020 | 16:46

Президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом он рассказал во время обращения к гражданам. Трансляция велась на канале России-24 в Youtube.

По словам главы государства, по каждому из базовых опорных секторов экономики нужно проработать отдельные меры поддержки. В частности, президент предложил направить дополнительно 200 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов. На поддержку авиационных компаний планируется выделить 23 миллиарда рублей.

Что касается системообразующих предприятий, то они могут рассчитывать на получение льготных кредитов. По словам Путина, ставка по ним будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Центробанка.

Также Путин объявил о том, что российский бизнес получит деньги на выплату зарплат. Объем предоставленных средств на компанию будет рассчитываться с учетом численности ее сотрудников по состоянию на 1 апреля 2020 года, исходя из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) на одного работника. Планируется, что деньги начнут поступать с 18 мая.

Также президент призвал следить за соблюдением прав сотрудников, переведенных на удаленную работу. «Я прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работы», — сказал он.

За последние сутки в России выявлено более 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России превышает 24 тысячи человек. Больше всего заболевших в Москве — почти 15 тысяч.