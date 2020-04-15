Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана. Его в разговоре в порталом «Православие.ру» назвал президент Российского респираторного общества, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин.
Врач отметил, что диагноз россиянину 27 февраля поставил он и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, вместе они же назначали больному лечение. «Диагностировали у него коронавирус очень быстро. Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись», — сказал Чучалин.
По его словам, Субботин стал первым в стране, кто поборол инфекцию. При этом он успел заразить своих пожилых родителей. Отец находился на искусственной вентиляции легких, у матери болезнь протекала легче.
Официально первые случаи заражения в России были зарегистрированы у двух китайцев в Чите и в Тюмени в конце марта.
К 15 апреля в России насчитывается 24,5 тысячи инфицированных, почти 15 тысяч из них находятся в Москве. Вируса нет только в одном регионе - Республика Алтай.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Из этой помойки? Только один нулевой? Может быть количество "нулевых" - сразу с несколькими нулями? При том, что границы ещё целый месяц были открыты.