В России продлили помощь ипотечникам

14.04.2020 | 17:30

В России продлили программу поддержки ипотечников, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь договоры реструктуризации ипотечных кредитов можно заключать до 31 декабря 2020 года. Раньше этот срок был ограничен 31 декабря 2019 года, однако его впоследствии сдвинули. Причиной послужили заемщики, в отношении которых было принято положительное решение, но не успевшие заключить договоры.

Программу помощи отдельным категориям заемщиков по жилищным кредитам запустили в 2015 году после падения курса рубля — тогда у россиян возникли проблемы с валютной ипотекой. Также на реструктуризацию ипотеки в рамках данной программы могут рассчитывать и граждане с рублевыми кредитами, которые оказались в сложной финансовой ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за первую неделю апреля в российских банках резко сократилось число ипотечных кредитов.