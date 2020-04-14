В России назвали сроки начала массового применения вакцины от коронавируса

14.04.2020 | 12:52

Массовое применение вакцины от нового коронавируса может начаться не раньше 2021 года. Такие сроки РИА Новости назвали опрошенные российские вирусологи.

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн отметил, что прививку населению можно делать, когда доказана ее эффективность. Для этого она должна защитить хотя бы больше половины привитых. При этом хорошей вакцина считается, если создает иммунитет к вирусу у 80-90 процентов людей.

Отсрочить появление вакцины способны проверки влияния на беременность и на токсичность, добавил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи Минздрава, профессор Николай Малышев. «Какая доза нужна, как влияет — опять для этого нужно время, как ни крутите», — пояснил он.

На данный момент в российском Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) создано семь прототипов прививки. Уже сформирован список добровольцев, согласившихся принять участие в испытаниях, которые начнутся 29 июня 2020 года. Другие страны также ведут разработки.