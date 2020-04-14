Россиянам предложили раздать деньги просто так

14.04.2020 | 14:45

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. Об этом говорится в докладе экономистов, который обнародовал фонд «Либеральная миссия».

По мнению экспертов, объем поддержки нужно довести до 4-6 процентов ВВП. В консервативном сценарии он может достигнуть 10 процентов экономики России. Сейчас же, как отмечал ранее президент России Владимир Путин, на минимизацию негативных последствий коронавируса направлены 1,2 процента ВВП.

Как пояснили экономисты, предложенная ими поддержка не включает недополученные нефтегазовые доходы, замещаемые из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эксперты также призвали изменить бюджетное правило, чтобы можно было за счет ФНБ замещать не только выпадающие нефтегазовые доходы, но и не относящиеся к ним. Также экономисты уверены, что для поддержки экономики потребуется программа количественного смягчения — эмиссия рублей через покупки регулятором облигаций правительства.

В частности, Гуриев считает реальным оказать помощь россиянам тремя способами: через прямые выплаты, субсидии по ЖКХ и дополнительные выплаты пенсий. Он также считает необходимым поддержать безвозвратными субсидиями на выплату зарплат и аренды малый бизнес. По словам экономиста, замораживать цены, создавать новые барьеры для торговли медицинским оборудованием и подвергать сомнению независимость Банка России нельзя.

Сонин предупредил, что недостаточная помощь россиянам во время кризиса может привести к социальным возмущениям. По его мнению, разумной мерой является выплата каждому гражданину единовременного пособия, например, в размере 10 тысяч рублей в апреле-мае, а затем по столько же летом и осенью.

Помимо Гуриева и Сонина, авторами программы выступили глава Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова, профессор университета Олег Вьюгин, глава Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон, бывший замглавы Центробанка Сергей Алексашенко, глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич и экономист Владислав Иноземцев.