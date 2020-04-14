Россиянам назвали замену подорожавшей гречке

14.04.2020 | 16:40

Россиянам, которые ищут замену подорожавшей гречке, стоит обратить внимание на любые другие крупы. Такую замену назвал главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин на фоне роста оптовых цен на гречневую крупу, передает радиостанция «Говорит Москва».

Как рассказал Ивашкин, гречку может заменить «любая без исключения» крупа. По его словам, если рацион семьи составляют разные крупы, это лучше, так как все они входят в так называемую пирамиду правильного питания. Гастроэнтеролог добавил, что в крупах нет рафинированных углеводов, но есть медленно усваиваемые углеводы и белки, которые положительно сказываются на здоровье человека.

За неделю тонна гречки подорожала на 6 тысяч 665 рублей, теперь ее стоимость составляет 61 тысячу 40 рублей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исследование компании «ПроЗерно». В марте средняя оптовая цена этой крупы составляла 49 614 рублей.

Ранее сообщалось, что подорожавший имбирь, который употребляют для повышения иммунитета и профилактики коронавируса, можно заменить луком, чесноком, редисом, редькой и капустой. Как заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, вирусы разрушают «летучие биологически активные вещества, эфиры», с которыми связан горький, острый или пряный вкус.