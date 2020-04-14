Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 апреля

14.04.2020 | 10:32

По состоянию на утро 14 апреля количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к двум миллионам человек. Соответствующие данные доступны на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Согласно статистике, инфицированы 1 920 618 человек в 185 странах. Из них 119,6 тысячи пациентов умерли, более 449,9 тысячи вылечились. Предположительно, число инфицированных превысит 2 миллиона позднее 14 апреля.

Наиболее пострадавшие от коронавируса государства — США (582,6 тысячи), Испания (170 тысяч), Италия (159,5 тысячи), Франция (137,8 тысячи) и Германия (130 тысяч). Россия находится на 15-м месте: в стране зафиксировано 18 328 случаев инфицирования в 82 регионах.

Наибольшее число смертей, связанных с коронавирусом, зарегистрировано в США (23 628), Италии (20 465), Испании (17 756), Франции (14 986) и Великобритании (11 347).

В ночь на 14 апреля оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Скончавшиеся — люди в возрасте от 29 до 80 лет. У всех них была диагностирована двусторонняя пневмония и получен положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число умерших в России с начала пандемии увеличилось до 161 человека, из них в столице — 95.

Ранее 14 апреля портал сообщил о превышении отметки зараженных в два миллиона человек. Спустя несколько часов исследователи признали ошибку и вернули точную информацию.

Сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения сочла коронавирус в десять раз опаснее свиного гриппа. Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус напомнил, что пандемия свиного гриппа продолжалась с января 2009 года по август 2010 года. За это время им заразились в общей сложности более 1,6 миллиона человек. Из них всего 18 449 случаев оказались летальными. Однако количество жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз.

Также стало известно, что эксперты ВОЗ усомнились в эффективности прививки от туберкулеза (БЦЖ) против коронавируса. Врачи согласились, что вакцина оказывает неспецифическое воздействие на иммунную систему. Однако клиническая значимость ее воздействия на COVID-19 неизвестна.