Карантин помешал неверным мужьям скрывать любовниц

14.04.2020 | 14:47

Американские юристы ожидают, что эпидемия коронавирусной инфекции приведет к увеличению числа разводов. Об этом сообщает журнал Washingtonian.

Браки рушатся из-за того, что измены стало труднее скрывать во время домашнего карантина. По словам юриста Трейси Коэтс (Tracey Coates), клиенты рассказывали ей о супругах, которые тайком разговаривают по телефону или обмениваются с кем-то подозрительными сообщениями. Эпидемия помешала им скрывать романы на стороне и вынудила общаться с возлюбленными на глазах мужей или жен.

Юрист Хитер Хостеттер (Heather Hostetter) рассказала изданию, что к ней обращалась женщина, которая подозревает мужа в измене. По ее словам, во время карантина он стал прятать от нее свой телефон и завел привычку уезжать на долгие велосипедные прогулки. Женщина считает, что в действительности он ездит к любовнице.

Юрист Сэнди Эйн (Sandy Ain) утверждает, что с ним консультировались клиенты, которые оказались в карантине с нелюбимыми женами и не могут встречаться с любовницами. «Теперь они недовольны супругами еще сильнее, потому что они им мешают заняться тем, чего они хотят», — говорит он.

В марте сообщалось, что в Китае вырос уровень разводов в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции. По словам сотрудника загса Лу Шицзюня, это связано с тем, что супругам пришлось проводить больше времени вместе.