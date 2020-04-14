В стране и мире

Карантин помешал неверным мужьям скрывать любовниц

Печать

Американские юристы ожидают, что эпидемия коронавирусной инфекции приведет к увеличению числа разводов. Об этом сообщает журнал Washingtonian.

Браки рушатся из-за того, что измены стало труднее скрывать во время домашнего карантина. По словам юриста Трейси Коэтс (Tracey Coates), клиенты рассказывали ей о супругах, которые тайком разговаривают по телефону или обмениваются с кем-то подозрительными сообщениями. Эпидемия помешала им скрывать романы на стороне и вынудила общаться с возлюбленными на глазах мужей или жен.

Юрист Хитер Хостеттер (Heather Hostetter) рассказала изданию, что к ней обращалась женщина, которая подозревает мужа в измене. По ее словам, во время карантина он стал прятать от нее свой телефон и завел привычку уезжать на долгие велосипедные прогулки. Женщина считает, что в действительности он ездит к любовнице.

Юрист Сэнди Эйн (Sandy Ain) утверждает, что с ним консультировались клиенты, которые оказались в карантине с нелюбимыми женами и не могут встречаться с любовницами. «Теперь они недовольны супругами еще сильнее, потому что они им мешают заняться тем, чего они хотят», — говорит он.

В марте сообщалось, что в Китае вырос уровень разводов в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции. По словам сотрудника загса Лу Шицзюня, это связано с тем, что супругам пришлось проводить больше времени вместе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

они недовольны супругами еще сильнее, потому что они им мешают заняться тем, чего они хотят»
Но чеж тормознутые такие, и так ясно, если берешь чужую бабу в дом или мужика, оно будет тебе мешать. Это же ежу понятно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте