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В стране и мире

В России захотели запретить импорт дешевого бензина

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Минэнерго России хочет запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Александра Новака в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.

Министр назвал такой шаг вынужденной антикризисной мерой, к которой многие страны прибегают в настоящее время.

В качестве примера он привел Казахстан, который уже ввел запрет на ввоз нефтепродуктов. «Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов», - отметил Новак.

Ранее в апреле сообщалось, что в России рухнуло производство бензина - его объемы сократились на 18,9 процента за первую неделю текущего месяца. Так, с 1 по 7 апреля российскими НПЗ было произведено 648 тысяч тонн бензина против 799,3 тысячи тонн неделей ранее. Как отмечали специалисты и участники рынка, падение производства топлива связано со снижением спроса, которое было вызвано введением режима нерабочих дней и временным закрытием многих предприятий.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Готовы к 45р за литр? А следом и рост цен на все продукты объяснят ростом цен на бензин.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Минэнерго России хочет запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ
Жирных котов поддерживают, сечиных, а не население.

Гость||

Отнеситесь с пониманием...

Гость||

А где же помощь в тяжёлой ситуации, снизить, всё по льготным ценам, не дать протянуть ноги ...А тут, опять ..действительно, ...отнеситесь с пониманием

Гость||

у нас есть еще и дешевый бензин был а это по сколько за литр?

Гость||

Даже фашисты в войну не отбирали у населения последние портки.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.04.2020 09:39|

Даже фашисты в войну не отбирали у населения последние портки.

Сечины и миллеры с ротенбергами с негласного разрешения дезодарированного снимут не моргнув и дырявые носки, и с мольбой в глазах попросят понимания.

Гость||

45 руб. и это недорого, это красная цена, это сечин с группой товарищей так думает.Вы что мол, предлагаете ему, закрыть Роснефть на замок и пойти в одних лапотках, с узелком на палочке по миру?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.04.2020 09:46|

45 руб. и это недорого, это красная цена, это сечин с группой товарищей так думает.Вы что мол, предлагаете ему, закрыть Роснефть на замок и пойти в одних лапотках, с узелком на палочке по миру?

Какие лопотки, у этих мразей наворовано столько, что хватит на сто жизней.

Гость||

Гость писал(a):

45 руб. и это недорого, это красная цена, это сечин с группой товарищей так думает.
А я думаю, это слишком дешево, неразумно. Нормально чтобы стоил рублей 60-70. Кто по делу ездит, тем не проблема. А кто просто так катается, отсеются с дорог.

Гость||

Это я для хохмы, понятно не последний он в Форбсе ...только стесняется ...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Минэнерго России хочет запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Пусть российские НПЗ продают бензин по цене импортного. Нефть то подешевела. Сечин не обедняет.

Гость||

Вон гражданин, истинный пэтриот, по 60–70 предлагает ... по принципу , кому надо сильно, это не деньги. ..Остальные дома , на колодках, в солидоле постоят ..до лучших времен.

Гость||

........кто больше?

Гость||

Скажем если бы путин и его кабмин были действительными патриотами и сторонниками прогрессивного развития государства росийского - то первое что бы они начали делать это слезать с нефтяной иглы......купили бы пару тройку японских разработок гибридных и водородных двигателей - и вуаля...... ) а еще сегодня я расскажу вам о некоторых истиных примерах патриотизма - в самом хорошем смысле этого слова......

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Имя: Гость
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