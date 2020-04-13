Сетевое издание|18+|Понедельник|13 апр 2020|13:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России задумали наказывать за травлю в интернете

Печать

В России задумали ужесточить наказание за кибербуллинг - оскорбления и травлю в интернете. Соответствующую инициативу уже направили в Госдуму и Совет Федерации, рассказали «Известиям» в Общественной палате.

Согласно документу, за угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, а за клевету наказывать штрафом до шести миллионов рублей.

В настоящее время в российском законодательстве не предусмотрено наказание за подобные действия. Однако страницы с данными, содержащими признаки травли и оскорблений, блокирует Роскомнадзор. В частности, удалено около шести тысяч таких записей.

Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России

При этом в Совете Федерации подчеркнули важность инициативы. «Поскольку нормы права в отношении оскорблений и угроз действуют в нашей реальной жизни, они должны распространяться в том же объеме и на виртуальное пространство, граница с которым у нашего физического бытия стремительно стирается», - заявила сенатор Ирина Рукавишникова.

В Госдуме в свою очередь отметили необходимость четкого определения травли в интернете. Так, депутат Александр Ющенко, обратил внимание на то, что некоторыми гражданами может быть воспринята как травля правдивая информация.

В особой группе риска находятся дети. По данным авторов обращения, с кибербуллингом в школе сталкивается около 70 процентов российских школьников.

В феврале Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать за оскорбление учителей. В профсоюзе разработали законопроект, призванный ввести ответственность за неуважительное отношение к педагогам. Для этого предлагается внести поправки в Федеральный закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях. Родители хулиганов могут заплатить от 500 до трех тысяч рублей, а в случае нападения на педагога - до пяти тысяч рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте