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В стране и мире

В России преодолели имбирный кризис

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В России преодолели имбирный кризис, отмечается стабилизация цен на продукт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ведомство объяснило, что действия спекулянтов и недобросовестных торговцев привели к резкому скачку цен на имбирь. ФАС также назвал распространение ложной информации в средствах массовой информации фактором, вызвавшим повышенный спрос на продукт на фоне коронавируса.

«Это, в свою очередь, повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3-7 тысяч рублей за 1 килограмм. Преодолеть его удалось благодаря рыночным механизмам», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 рублей за 1 килограмм.

ФАС ожидает, что похожая стоимость постепенно будет наблюдаться у мелких розничных продавцов.

6 апреля сообщалось, что ФАС проверит завышение цен на имбирь, лимоны и чеснок в России после публикаций в интернете. До этого стало известно, что в России взлетели закупочные цены на имбирь и лимоны. По некоторым данным, цены на имбирь выросли в пять раз, а цены на лимоны - в шесть раз. Рост цен эксперты объявили, с одной стороны, падением рубля, с другой - ажиотажным спросом на фоне коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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