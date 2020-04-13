Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах по борьбе с коронавирусом. Трансляция мероприятия доступная на видеохостинге Youtube.
«К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города миллионники», - сказал глава государства.
По его словам, при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Минобороны.
За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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