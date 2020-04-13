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В стране и мире

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

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Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах по борьбе с коронавирусом. Трансляция мероприятия доступная на видеохостинге Youtube.

«К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города миллионники», - сказал глава государства.

По его словам, при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Минобороны.

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вывезенные из Сочи бомжи избили казаков и сбежали

28 бомжей теперь снова на свободе и радуются жизни

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нужно задействовать средства Минобороны.
Лилипутик, это тебе со скуки такая идея пришла?

Ты же заскучал совсем заскучал, по словам Пескова, из-за коронавируса...

Гость||

На фото, кручина, печаль ..во всей фигуре,всем планам громадье, уже не сбыться. Вот говорили же не надо загадывать.

Имя: Гость
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