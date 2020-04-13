Названы сроки начала тестирования на иммунитет к коронавирусу в России

13.04.2020 | 15:59

Тестирование на определение иммунитета к коронавирусу может начаться в России уже в ближайшие дни. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе ««Москва. Кремль. Путин»», которая вышла на телеканале «Россия 24».

«Думаю, что уже на следующей неделе мы как раз будем это запускать», - сказала Голикова в разговоре с журналистами на прошлой неделе.

По ее словам, первыми тест сдадут медики.

10 апреля Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило две новые тест-системы. Одна из них определяет коронавирус, вторая - антител к нему в сыворотке крови.

На данным момент в России только у трех процентов населения есть иммунитет к новому вирусу. Чтобы справиться с эпидемией, он должен быть хотя бы у 60 процентов. Антитела в организме могут появиться после перенесенного заболевания или прививки.