Сетевое издание|18+|Понедельник|13 апр 2020|16:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Названы сроки начала тестирования на иммунитет к коронавирусу в России

Печать

Тестирование на определение иммунитета к коронавирусу может начаться в России уже в ближайшие дни. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе ««Москва. Кремль. Путин»», которая вышла на телеканале «Россия 24».

«Думаю, что уже на следующей неделе мы как раз будем это запускать», - сказала Голикова в разговоре с журналистами на прошлой неделе.

По ее словам, первыми тест сдадут медики.

10 апреля Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило две новые тест-системы. Одна из них определяет коронавирус, вторая - антител к нему в сыворотке крови.

На данным момент в России только у трех процентов населения есть иммунитет к новому вирусу. Чтобы справиться с эпидемией, он должен быть хотя бы у 60 процентов. Антитела в организме могут появиться после перенесенного заболевания или прививки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

На данным момент в России только у трех процентов населения есть иммунитет к новому вирусу.
Мдя... Такого откровенного вранья, вселенная еще не знала.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте