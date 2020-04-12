12.04.2020 | 12:22

В России за сутки зарегистрировали 2186 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные в Telegram.

За последние сутки зафиксировано 24 летальных исхода, полностью выздоровели 246 человек. Больше всего пациентов с коронавирусом выявлено в Москве и Московской области - 1306 и 278 соответственно.

Таким образом общее число заразившихся в стране увеличилось до 15 770. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

Из-за усугубления ситуации в столице были введены специальные цифровые пропуска, которые необходимо оформлять для поездок по Москве и Московской области. Для передвижения пешком пропуска пока не требуются.

Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.