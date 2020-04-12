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В России усомнились в снятии ограничений из-за коронавируса к Дню Победы

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Вице-премьер Татьяна Голикова усомнилась в том, что Россия успеет полностью снять все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, к Дню Победы. Ее слова в воскресенье, 12 апреля, приводит ТАСС.

«Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», - заявила вице-премьер.

По ее словам, полностью отказаться от всех ограничительных мер, связанных с распространением инфекции, Россия сможет только к лету. Это станет возможным при условии, что граждане будут выполнять все рекомендации по режиму социального дистанцирования и самоизоляции.

Ранее аналогичную версию выдвинул врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев. По его словам, по самым оптимистичным прогнозам, эпидемия коронавируса в России завершится только к началу июня. При этом специалист подчеркнул, что развитие ситуации зависит главным образом от того, как граждане будут соблюдать режим самоизоляции и выполнять остальные предписания властей, а врачи - выполнять свои обязанности.

По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Какие отвратительные физиономии однако....... ) у всех этих "радетелей" и "благодетелей".......

Гость||

Иллюминаты.А хрен ли..

Гость||

Слава Богу, что не будет этого победобесия.

Сам природа говорит - остановитесь! Давайте смотреть в будущее, а ВОВ просто забудем как страшный сон.

События 75 летней давности НИКАК не влияют на ход современной жизни.

Имя: Гость
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