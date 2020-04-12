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Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса от зараженного

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Китайские ученые назвали дистанцию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 от больного. Она составляет 4 метра, сообщает в воскресенье, 12 апреля, The Daily Mail.

Ученые изучали аэрозольную передачу вируса, когда частицы капель остаются в воздухе в течение нескольких часов. Исследование поверхностей и состава воздуха проводилось в отделении скорой помощи и в отделении для лечения зараженных COVID-19 больницы Хуошеншань города Ухань.

Также было установлено, что большая часть аэрозольных частиц коронавируса оседала на полах больничных отделений. Высокие уровни их концентрации были обнаружены на поверхностях кроватей, дверных ручек и мусорных баков, а также на подошвах обуви медицинского персонала.

При этом никто из врачей и медсестер в больнице Хуошеншань не был заражен коронавирусом, что, по словам ученых, подтверждает эффективность принимавшихся мер предосторожности.

Расстояние в 4 метра более, чем вдвое превышает общеустановленную норму социального дистанцирования, составляющую 1,5 метра. Впрочем, пока нет данных, подтверждающих, что исследовавшиеся аэрозольные частицы способны заразить коронавирусом.

Другим выводом, сделанным в исследовании китайских ученых, стала идея о том, что стратегия по изолированию больных коронавирусом на дому не может считаться эффективной из-за высокого уровня содержания вируса в окружающей среде и отсутствия у большинства граждан доступа к средствам персональной защиты. Такой подход, считают ученые, приводит лишь к скоплению случаев заражения в замкнутых помещениях.

Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.

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Источник — lenta.ru
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