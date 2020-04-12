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Объяснена опасность коронавируса для курильщиков

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Курение или какая-либо другая вредная привычка не могут защитить от коронавируса, рассказал заведующий отделом профилактики онкологического научного центра имени Блохина Владимир Левшин в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что в настоящее время в сети часто появляется фейковая информация о том, курение защищает от нового вируса. «Это, конечно, чушь. Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть», - сказал эксперт.

Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков. По его словам, все, кто курят минимум пять-шесть лет, имеют хронический бронхит, при наличии которого риск получить пневмонию возрастает в несколько раз.

Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заражены 1,7 миллиона человек. Всего зарегистрировано 108,8 тысячи смертей, 404,2 тысячи человек излечились.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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