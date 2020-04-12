В стране и мире

Кремль рассказал о заскучавшем из-за коронавируса Путине

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Президент России Владимир Путин за время работы в дистанционном режиме из-за мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса успел соскучиться по общению с людьми. Однако график его работы стал интенсивнее, чем раньше, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам пресс-секретаря главы государства, для Путина общение с людьми является абсолютным приоритетом. «Он именно оттуда черпает понимание реальности», - объяснил Песков.

Путин 8 апреля заявил, что собрался лично проследить за ситуацией с коронавирусом в регионах. Об этом он сообщил в ходе онлайн-совещания с главами российских субъектов. «Сам буду внимательно наблюдать за тем, что происходит», - подчеркнул глава государства.

Ранее представитель Кремля заявил, что здоровье президента России отменное, хотя мероприятий стало больше. Песков отметил, что о здоровье главы государства можно судить по его рабочему графику. Он подчеркнул, что все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, однако мероприятий стало больше.

В России, по последним данным, общее число заразившихся в стране увеличилось до 15 770. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А дистанционное общение? Всё равно человечество идёт этим путём.

Гость||

Покажите хотя бы одного кто излечился от коронки, при горбатом пожарников в Чернобыле показывали здоровеньких, а тут гриппозных показать не могут - куда катится мир и буртасия?

Гость||

Заскучал без ныряний, летаний, игры в хоккей и переливания из пустого в порожнее по ящику ?

А РАБОТАТЬ о не пробовал ?

Гость||

Всех победил, обыграл,ну а вирус как нибудь сам загнётся...

Гость||

Хочу работать методом видеоконференции

Гость||

Дмитрий Песков сказал, что фраза про половцев и печенегов это не находка спичрайтеров, а слова, которые Путина сказал от себя.

И вот мне всегда интересно было, как к человеку в голову мысли приходят, это загадка. И вторая загадка теперь - кому еще в мире пришли в голову, когда он думал и говорил про коронавирус, половцы и печенеги?

Гость||

перетрудился венценосный

махнул дрожащею рукой

на все проблемы скрепоносной...... )

пора б уже и на покой.....

Гость||

Дык на хоккее то навернулся - вот и результат, всё просто как кусок хозяй ственного мыла

Гость||

"Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была. " -- Петр Первый.

Гость||

«Сами виноваты, мы - никогда» - это основа всех обращений властей к российским гражданам.

Вот и мишустинский министр здравоохранения Мурашко заявил, что «население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации».

А что прочувствовали власти?

Путин, когда вместо карантина отправил людей на недельные «каникулы» без денег? И потом, когда продлил их до мая? Когда предложил разоряющему бизнесу платить неработающим людям зарплату? Что понял в Москве Собянин, когда вместо того, чтобы закупить и бесплатно раздавать маски и антисептики, вложил миллиарды в бордюры ?

Что, наконец, понимали власти, годами сокращая количество больниц, врачей, не платя нормальных зарплат, превратив медицину в рулетку?

Гость||

Смешались в кучу печенеги...... ) в отдельно взятой голове...... не ну правда - вы что не видите ?

старичок то уже не тот.....

Гость||

Одержал очередную "победу" над саудитами и заскучал царёк...

Гость||

Заскучал, скоро развеется, когда оголодавший народ, из самоизоляции начнёт выходить ..надоело.

Гость||

А что за победа, одна на всех, мы за ценой не постоим ???

Гость||

Солнцеликий своим указом дал возможность россиянам передохнуть до конца апреля - вопрос в том на каком слоге ударение ставить?

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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