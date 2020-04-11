В РПЦ раскритиковали бравирующих бесстрашием к коронавирусу священников

11.04.2020 | 12:32

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) раскритиковал священников, бравирующих бесстрашием к коронавирусу. Его слова приводит ТАСС.

Тех, кто решил воспользоваться ситуацией, чтобы показать свою твердость в вере, он сравнил с фарисеями. Митрополит подчеркнул, что в нынешнее время нужно не демонстрировать свое незыблемое стояние в вере, а заботиться о других.

«В целом же могу сказать, что за немногими исключениями священники ведут себя ответственно, делают все возможное, чтобы снизить риск заражения среди прихожан», — сказал он. Также митрополит выразил мнение, что ситуация с коронавирусом многому научит РПЦ.

Ранее в марте в РПЦ отказались закрывать храмы из-за распространения коронавируса. Такое решение объяснили тем, что священники якобы являются для современных россиян духовными врачами.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве — 1 030. Общее количество инфицированных в стране достигло 13 584 в 82 регионах.