В РПЦ раскритиковали бравирующих бесстрашием к коронавирусу священников

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) раскритиковал священников, бравирующих бесстрашием к коронавирусу. Его слова приводит ТАСС.
Тех, кто решил воспользоваться ситуацией, чтобы показать свою твердость в вере, он сравнил с фарисеями. Митрополит подчеркнул, что в нынешнее время нужно не демонстрировать свое незыблемое стояние в вере, а заботиться о других.
«В целом же могу сказать, что за немногими исключениями священники ведут себя ответственно, делают все возможное, чтобы снизить риск заражения среди прихожан», — сказал он. Также митрополит выразил мнение, что ситуация с коронавирусом многому научит РПЦ.
Ранее в марте в РПЦ отказались закрывать храмы из-за распространения коронавируса. Такое решение объяснили тем, что священники якобы являются для современных россиян духовными врачами.
В России за минувшие сутки зарегистрировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве — 1 030. Общее количество инфицированных в стране достигло 13 584 в 82 регионах.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.