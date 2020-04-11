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В стране и мире

Собянин объявил о вводе в Москве пропускного режима

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе в столице пропускного режима в связи с распространением коронавируса. Он сообщил об этом в обращении в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, пропуска будут вводиться в городе постепенно с 13 апреля, их начнут выдавать в заявительном порядке в первую очередь для поездок на работу, затем — для поездок в иных целях. Сроки каждого из этапов будут объявлены дополнительно. Каким образом будет реализована эта система технически, мэр не разъяснил.

Помимо этого, Собянин объявил о новых ограничениях, в частности анонсировал приостановление выполнения строительных и ремонтных работ, кроме ключевых инфраструктурных проектов (метро, железная дорога, аэропорты), и приостановление работы каршеринга на неделю.

По данным газеты «Коммерсантъ», система, возможно, будет реализована с помощью QR-кодов, «Ведомости» же отмечали, что электронные пропуска, «скорее всего, будут не в виде» QR-кодов. В департаменте информационных технологий мэрии Москвы в начале апреля говорили о принципиальной готовности «умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции». Собянин тогда же сообщал, что планы ввести в столице жесткий пропускной режим действительно обсуждались, но власти от них отказались, поскольку москвичи следовали рекомендациям не покидать жилище.

По данным на 10 апреля, число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 12 тысячам, за последние сутки увеличившись почти на 1800. Зафиксированы 94 летальных исхода, почти 800 человек выздоровели. В Москве число случаев заражения составило 7,8 тысячи, 50 человек умерли.

В течение марта-апреля московские власти постепенно ужесточали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Так, в городе закрыты образовательные учреждения, запрещены массовые мероприятия, пожилых людей обязали не покидать жилище, а всех жителей столицы — не выходить из дома без веской причины.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Эту помойку надо было закрыть на въезд-выезд ещё два месяца назад - как в январе 1960-го. Вот тогда - предотвратили! Снимаю шляпу!

Гость||

А еще мне вот интересно...... ) выйти из дома для того чтобы свалить из этой страны навсегда - это веская причина или нет.......

Гость||

Вали скорее, ты тут никому не нужен!

Имя: Гость
Комментарий:

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