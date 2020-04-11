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В стране и мире

Россияне нашли замену медицинским маскам

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Россияне в условиях недостатка медицинских масок начали использовать защитные маски-экраны из пластика для лица. На это в эфире радио Sputnik обратил внимание иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Он рассказал, что такое «забрало» не является стопроцентной защитой, поскольку неплотно прилегает к лицу и поэтому неспособно остановить передающуюся воздушно-капельным путем инфекцию. Однако подобный экран поможет избежать неосознанного прикосновения грязных рук к лицу, не пуская вирусы к «входным воротам». «Если вы защитите свои слизистые, включая слизистую глаз, то вы будете иметь меньше шансов получить вирус», — сказал врач.

В российских аптеках наблюдается дефицит медицинских масок из-за возросшего на них спроса, а в интернете появились спекулянты и мошенники.

8 апреля министр промышленности и торговли Денис Мантуров признал, что в России образовался дефицит защитных медицинских костюмов. Он пояснил, что такой продукции производилось не более шести тысяч в сутки, а промышленность была ориентирована на радиационно-стойкие костюмы и костюмы для химпроизводств.

В марте российский чиновник записал видео с изготовлением защитной маски своими руками. По его словам, из рулона плотных салфеток, канцелярских резинок и степлера можно изготовить тысячу масок, причем они не будут уступать настоящим маскам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

"В марте российский чиновник записал видео с изготовлением защитной маски своими руками. По его словам, из рулона плотных салфеток, канцелярских резинок и степлера можно изготовить тысячу масок, причем они не будут уступать настоящим маскам." (с)

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Вот и замечательно...... ) пусть они у себя в кулуарах открывают пошивочную - и наконец то займутся чем нибудь действительно полезным......

Гость||

россия опять впереди планеты всей

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