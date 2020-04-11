Эвакуацию застрявших в Турции россиян перенесли

11.04.2020 | 11:44

Рейс Анталья – Москва, которым планировалось эвакуировать застрявших в Турции россиян, перенесли на неопределенный срок в связи с введением комендантского часа в турецких городах. Об этом российское посольство в Анкаре сообщило на своей странице в Facebook.

Вывозной рейс был запланирован на 11 апреля. О новом времени вылета сообщат дополнительно, добавили в посольстве. При этом произведенная на рейс регистрация будет сохранена.

Власти Турции ввели комендантский час в 30 городах, включая Анкару, Стамбул и Анталью, с 11 апреля. В течение двух суток жителям нельзя будет покидать свои дома. Предполагается, что эта мера позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

8 апреля был составлен предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа. Вывозные рейсы были запланированы в период с 8 по 12 апреля. Минтранс России сообщил, что на эвакуацию могут претендовать только те россияне, которые выехали из страны после 1 января 2020 года.

4 апреля Россия приостановила все международные авиарейсы и временно заморозила вывоз оставшихся за границей россиян. Спустя два дня, 6 апреля, авиасообщение для возвращения граждан домой было восстановлено.