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В стране и мире

В России за сутки зафиксировали почти 1800 случаев заражения коронавирусом

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За сутки в России зафиксировано 1 786 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Большинство случаев выявлено в Москве (1 124), Московской области (182) и Республике Коми (58). В Санкт-Петербурге зафиксировано 35 случаев, Ульяновской области - 34, Нижегородской области - 32, Мурманской области - 23, Марий Эл - 22, Краснодарском крае - 20, в Башкортостане - 18, Ленинградской области - 17. По 15 случаев заражения коронавирусом выявлено в Чувашии и Пензенской области, 12 - в Тамбовской области, по 10 - в Калининградской области и Ставропольском крае.

В остальных регионах менее 10 зараженных за сутки. За сутки зафиксировано 18 летальных случаев. Впервые диагноз поставлен в Тыве. За сутки выздоровели 97 человек.

Всего в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, за период эпидемии умерло 94 человек, выздоровели 795.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице возросло число вылечившихся от коронавируса россиян: еще 37 человек выписаны из больниц. Всего в Москве выздоровели уже 350 зараженных коронавирусной инфекцией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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