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В стране и мире

Российских девятиклассников освободили от сдачи предметов ОГЭ по выбору

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Российские девятиклассники в 2020 году не будут сдавать предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости в четверг, 9 апреля.

«У нас ОГЭ, экзамен в девятых классах, сдает в два раза больше выпускников, чем тех, кто сдает единый государственный экзамен. Это более массовый экзамен», - пояснил Музаев. По его словам, такая мера позволит сократить количество пунктов проведения экзамена и дней сдачи.

Таким образом, в 2020 году ученики 9-х классов будут сдавать только русский язык и математику.

Ранее Музаев сообщил, что вопрос дистанционной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) не рассматривается, поскольку технологически система проведения экзамена к этому не готова. В связи с этим возможен еще один перенос сроков сдачи - «ближе к осени». Пока первый экзамен для выпускников назначен на 8 июня. В этот день они напишут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 - выздоровели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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