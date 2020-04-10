Роспотребнадзор спрогнозировал долгую эпидемию коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в мире быстро не закончится, эпидемия продлится еще долго. Такой прогноз дала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
По ее словам, вирус не собирается уступать позиции и продолжит наступать. Попова предположила, что он будет распространяться по всему африканскому континенту и по Азии. «Поэтому говорить о том, что вот сейчас что-то раз - и закончится, это бесперспективная история», - подчеркнула она.
Попова отметила, что теперь такова новая реальность. Человечеству необходимо пережить этот момент, и на это нужно время. Пока нет ни специфического лечения инфекции, ни вакцины.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что когда закончится пандемия в России не знает и не может прогнозировать никто.
Ранее Попова говорила, что служба планирует выпустить три вакцины, которые могут оказаться эффективными в борьбе с коронавирусом. Одна из них уже используется и считается безвредной.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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