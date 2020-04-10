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В стране и мире

Раскрыты подробности бунта в горящей российской колонии

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Раскрыты подробности бунта в горящей российской колонии №15 в Ангарске, где десятки заключенных устроили бунт, протестуя против слишком жестких, по их мнению, действий охранников. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, конфликт между сотрудниками ФСИН и осужденными начался из-за сигарет, якобы охрана начала отбирать их у находившихся в штрафном изоляторе.

В УФСИН заявили о нападении заключенных на сотрудника колонии, которое спровоцировал злостный нарушитель внутреннего распорядка, находящийся в штрафном изоляторе (ШИЗО). Зачинщик конфликта отказался от личного обыска, толкал и ругал сотрудников ИК, призывая осужденных к беспорядкам. В итоге заключенные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения и порезали себя осколками, а затем напали на сотрудника ИК. Он госпитализирован, его жизнь вне опасности. Также оказана медпомощь порезавшим себя заключенным. В настоящий момент обстановка в колонии находится под контролем, отметили в УФСИН.

Возбуждено уголовное дело против взбунтовавшихся по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Представитель ОНК Павел Глущенко сообщил, что на территории колонии в Ангарске слышны взрывы, силовики пытаются навести порядок при помощи оружия.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что в иркутской исправительной колонии №15, где заключенные устроили бунт, начался пожар.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ангарск и без колонии ущербный нищий, экологически грязный город. Ещё в советские годы было капец, а сейчас самое дно. Естественно в колонии самые мерзкие и безчеловечные условия.

Гость||

Эх и досталось им теперь там от маски-шоу...

Гость||

СЛОН!

Гость||

Алтайскому "яблочнику" дали срок за насилие в отношении полицейского

"Александр Кондров не признал себя виновным, более того, он заявил о том, что является пострадавшим от полицейских, которые превысили свои полномочия и необоснованно применили против него физическую силу и спецсредства. Судья не внял доводам Кондрова и его адвокатов, но и не принял полностью сторону гособвинения", – сказано в релизе партии.

Гость||

в России этому не привыкать. сколько десятков миллионов погибло сначала в гражданскую, потом после 33го года в лагерях и по решению троек, потом в развязанной двумя параноиками ВОВ , все регулярно повторяется. после 22 апреля нас ждет очередной этап.... диктатура она такая. ей нужны враги, иначе она не жизнеспособна. сравниваем две Кореи. у одной все друзья у другой все враги кроме таких же диктатур.

Отставной полковник Федеральной службы исполнения наказаний РФ в отставке уверен, что пациентов с коронавирусом необходимо содержать в специализированных пунктах гражданской обороны. Для этих целей вполне подойдут бомбоубежища, оставшиеся со времен СССР, передает радиостанция «Говорит Москва». То же самое должно быть, такие же заведения на случай вот таких эпидемий, чтобы людей можно было изолировать и взять под охрану», отметил он, добавив, что здания для пациентов с коронавирусом впоследствии можно использовать для содержания участников протестных акций.

«На случаи массовых беспорядков это тоже было бы неплохо иметь, чтобы имеющиеся следственные изоляторы не забивать под завязку.

Гость||

Восстания в норильском ГОРЛАГЕ и в казахстане в 1953-194г. ознаменовали конец сталинизма, усатый подох и подыхало его наследие. Пусть эти восстания означают конец путинизма!

Гость||

Гость писал(a):

Пусть эти восстания означают конец
То есть биться за твое будущее осужденные будут. Лихо ты придумал.

Гость||

Животе честно, и свами не будут обращаться жёстко. Себя порезали, чтобы из соседней камеры типа не обыскали? Ну-ну, крутые вы себе законы выдумали.

Гость||

Живите*.

Гость||

каждый сейчас сидит в частной тюрьме. да еще коммуналку платит.

Гость||

все по изоляторам сидят на самозиоляции

Гость||

И что? Ты думал, жизнь- детский сад? Дома сидеть- не в окопе. Неженки какие все.

Имя: Гость
Комментарий:

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