Путин уволил главного следователя МВД

10.04.2020 | 09:11

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступил в силу со дня подписания.

Ранее в апреле стало известно о задержании и аресте заместителей Романова: генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского вместе со следователем Александром Брянцевым обвинили в злоупотреблениях по уголовному делу бизнесмена Альберта Худояна, который, как полагает следствие, вышел из СИЗО с их помощью.

Романов был назначен заместителем министра внутренних дел России — начальником следственного департамента МВД в 2016 году. В феврале 2018-го ему присвоили звание генерал-полковника юстиции.