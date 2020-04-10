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В стране и мире

Путин уволил главного следователя МВД

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Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступил в силу со дня подписания.

Ранее в апреле стало известно о задержании и аресте заместителей Романова: генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского вместе со следователем Александром Брянцевым обвинили в злоупотреблениях по уголовному делу бизнесмена Альберта Худояна, который, как полагает следствие, вышел из СИЗО с их помощью.

Романов был назначен заместителем министра внутренних дел России — начальником следственного департамента МВД в 2016 году. В феврале 2018-го ему присвоили звание генерал-полковника юстиции.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну и .... что задумался , ты ж здоровый мужчина, работать тебе надо, работать ...

Гость||

НЕ мужчина, а генерал!

Гость||

не делился шо ли?

Гость||

Думаете лучше на его место посадят?Да такой же и присядет в кресло,такой же одобрямс.Думаете у следующего не начнёт прирастать сразу же недвижимость с получением должности и не начнут расти счета в банках в геометрической прогрессии?

Гость||

а других в раше нет...

Гость||

Всего ОДИН закон решит проблему...... ) это полный запрет на службу в госструктурах для лиц неславянского происхождения........

Гость||

Ага.А то зайдешь бывало в любое учреждение.А там везде свои.Хоть капу одевай.

Гость||

Ага, показательные выступления, пенсионера на пенсию проводили.

Гость||

Когда то лет 7-8 назад в инете активно муссировался один вопрос-кто на самом деле Путин по национальности..

Ясен пень-на бурята или чукчу он ну совсем не похож-по этому рассматривались две основные версии.

еврей или не еврей.

И какой то очень умный человек прокомментировал это примерно так:

..а так ли это важно вообще- кто он по национальности?

если учесть что все ключевые органы управления- такие как мвд,фсб,наука,культура,образование,

здравоохранение..

все это полностью контролируется сами знаете кем.

Имя: Гость
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