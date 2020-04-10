Сетевое издание|18+|Пятница|10 апр 2020|16:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
  80.65  |  $  73.75

В стране и мире

Оценена угроза распространения коронавируса через кошек и собак

Печать

Домашние животные редко могут заражаться коронавирусом, но они могут переносить его на своем теле. Об этом предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с RT.

По его словам, в мире выявлены единичные случаи инфицирования кошек и собак SARS-CoV-2 от человека, поэтому их опасность как переносчиков вируса сильно преувеличена. Тем не менее у питомцев есть собственный коронавирус, который крайне редко угрожает их жизни и здоровью и не несет вреда для человека.

Однако домашние животные могут стать внешним фактором передачи инфекции. В частности, коронавирус способен длительное время оставаться на шерсти питомца. «Например, вы пошли гулять на улицу с собакой, она подошла близко к больному коронавирусом человеку, а когда вы пришли домой, ваш ребенок погладил собаку, а потом свое лицо, после чего происходит заражение», - описал способ распространения вируса специалист.

Чтобы избежать инфицирования, необходимо следить за гигиеной домашних животных, делать профилактические прививки и не целовать их. Также, если в доме находится заразившийся человек, его необходимо оградить от общения с питомцем, посоветовал Шеляков.

Ранее самым уязвимым к последствиям заражения коронавирусом домашним животным назвали кошку. Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились. У кошек пневмония COVID-19 сопровождается сухим кашлем, через который они теоретически могут распространять вирус.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте