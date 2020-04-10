Сетевое издание|18+|Пятница|10 апр 2020|09:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
  82.21  |  $  75.17

В стране и мире

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 апреля

Печать

По состоянию на утро 10 апреля число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона человек. Соответствующие данные доступны на сайте университета Джонса Хопкинса.

Согласно статистике, инфицированы 1 600 427 человек в 184 странах мира. Из них более 95,6 тысячи скончались, более 354 тысяч вылечились. Прирост заразившихся за 9 апреля составил около 100 тысяч человек.

Наиболее пострадавшие от коронавируса государства - США (465,3 тысячи), Испания (153,2 тысячи), Италия (143,6 тысячи), Франция (118,7 тысячи) и Германия (118,2 тысячи). Россия находится на 18-м месте по числу заболевших граждан: в стране выявлен 10 131 случай инфицирования.

Антилидерами по числу скончавшихся пациентов остаются Италия, Испания, Франция и Великобритания. В этих странах уровень смерности превышает 10 процентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте