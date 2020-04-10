Число умерших от коронавируса россиян приблизилось к сотне

10.04.2020 | 11:33

Число умерших от коронавируса в России выросло до 94, за последние сутки умерло 18 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 10 апреля.

Из 18 человек, умерших за последние сутки, 12 скончались в Москве, двое - в Краснодарском крае, по одному в Нижегородской области, Ставропольском крае, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе.

За истекший день подтверждено 1 786 новых случаев диагностирования коронавируса в 57 регионах. Их список пополнила Республика Тыва.

Всего в России зафиксировано почти 12 тысяч случаев коронавируса в 82 регионах. По состоянию на сегодняшний день выздоровели 795 человек.

Ранее 10 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян: из больниц выписаны еще 37 человек.